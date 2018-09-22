15:27 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Рубин": стали известны составы команд

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"Арсенал" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч 8-го тура российской премьер-лиги. С первых минут матч начнет нападающий Огнен Ожегович, в атаке гостей сыграют Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

Состав "Арсенала": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко – Ожегович.

Состав "Рубина": Коновалов – Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин, Байрамян – Азмун, Полоз.

Арсенал Т - Рубин

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