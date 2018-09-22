"Арсенал" - "Рубин": стали известны составы команд

"Арсенал" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч 8-го тура российской премьер-лиги. С первых минут матч начнет нападающий Огнен Ожегович, в атаке гостей сыграют Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

Состав "Арсенала": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко – Ожегович.

💪 Стартовый состав оружейников:



❤💛 Болеем за наших ❤💛

Сегодня. Тула. Стадион "Арсенал". 16:30. pic.twitter.com/asQt26URue – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 сентября 2018 г.

Состав "Рубина": Коновалов – Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин, Байрамян – Азмун, Полоз.

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