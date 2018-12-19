"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды. "Оружейники" планируют провести восемь контрольных матчей.

12 января 2019 года "Арсенал" выйдет из отпуска и начнет подготовку к матчам РПЛ и Олимп-Кубка России. В начале января подопечные главного тренера Игоря Черевченко пройдут медобследование в Москве, а с 12 по 23 января проведет первый сбор в турецком Белеке.

Второй сбор (с 27 января по 8 февраля) также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.

За время зимней паузы главный "Арсенал" планирует провести 8 контрольных матчей.

Контрольные матчи "Арсенала" на сборах можно будет увидеть в прямом эфире на "Арсенал-ТВ" и на телеканале "Первый Тульский".

Молодежный состав оружейников подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего проведет два турецких сбора. ​