Арсен Хубулов сменил "Анжи" на "Эрзурумспор"

Полузащитник Арсен Хубулов покинул "Анжи" и продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре", информирует официальный сайт махачкалинского клуба.
27-летний Хубулов перешел в "Анжи" в феврале 2017 года. За два сезона в Махачкале он провел 37 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.
"Мы от души благодарим Арсена за время, проведенное в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях", – отмечается в сообщении.
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/hubulov_pokinul_anji100718/