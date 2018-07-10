Арсен Хубулов сменил "Анжи" на "Эрзурумспор"

Полузащитник Арсен Хубулов покинул "Анжи"​ и продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре", информирует официальный сайт махачкалинского клуба.



27-летний Хубулов перешел в "Анжи" в феврале 2017 года. За два сезона в Махачкале он провел 37 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.



"Мы от души благодарим Арсена за время, проведенное в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях", – отмечается в сообщении.