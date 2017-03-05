Ари забил за "Локомотив" в дебютном матче в чемпионате России

Нападающий "Локомотива" Ари на 59-й минуте открыл счет в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Форвард получил передачу от полузащитника Алексея Миранчука, ворвался в штрафную и поразил ворота самарцев.

Отметим, что для 31-летнего Ари, арендованного у "Краснодара", этот гол стал первым в составе железнодорожников. В среду бразилец дебютировал за красно-зеленых, выйдя на замену в игре 1/4 финала Кубка России с "Тосно".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"