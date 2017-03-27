Ари: "Я хотел уехать в Китай, а вариант с "Локомотивом" был запасным"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" признался, что вариант с переходом в состав железнодорожников был запасным для него. Бразилец планировал уехать в Китай, но "Краснодар" воспрепятствовал трансферу.

– Переход в "Локомотив" вас преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?

– Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть через четыре дня, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: "Срочно вылетай в Москву!" Часов в десять вечера оказался в столице, помчался в офис "Локо".

– Еще у вас был вариант с китайским клубом.

– Да, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что "Краснодар" не отпускает меня в Китай. Почему? Не знаю. "Локомотив" был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.

– С чего бы "Краснодару" вам ставить палки в колеса?

– Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других – причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина. (Филипп Папенков)

Полное интервью Ари