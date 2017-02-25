15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари: "В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть против "Краснодара"

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Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что не сможет сыграть против бывшей команды. Напомним, что бразилец был арендован железнодорожниками у "Краснодара" до конца сезона.

– Вы сможете сыграть с Краснодаром"?

– Я сам просил, чтобы у меня не было этой функции в контракте, потому что хотел сыграть против бывшей команды, но, к сожалению, так не получилось. В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть с "Краснодаром". В противном случае будут наложены санкции. Поэтому против моей воли я не смогу сыграть с "Краснодаром". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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васятка

Джин_SM(v3) Несколько часов назад заявлял:Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся! Всё, весь запал вышел?Быстро, однако... Раз уж так раздухарился, то заплати и играй! 15:58............Ну,санкции наверное не деньги в данном случае,может дисквалификация? Имхо

16:44

shpasic

а есть в контракте пункт, по которому Краснодар полученные за Ари деньги не может тратить?

16:28

Джин_SM(v3)

Несколько часов назад заявлял:Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся! Всё, весь запал вышел?Быстро, однако... Раз уж так раздухарился, то заплати и играй!

15:58

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