Ари: "В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть против "Краснодара"

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что не сможет сыграть против бывшей команды. Напомним, что бразилец был арендован железнодорожниками у "Краснодара" до конца сезона.
– Вы сможете сыграть с Краснодаром"?
– Я сам просил, чтобы у меня не было этой функции в контракте, потому что хотел сыграть против бывшей команды, но, к сожалению, так не получилось. В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть с "Краснодаром". В противном случае будут наложены санкции. Поэтому против моей воли я не смогу сыграть с "Краснодаром". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
васятка
Джин_SM(v3) Несколько часов назад заявлял:Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся! Всё, весь запал вышел?Быстро, однако... Раз уж так раздухарился, то заплати и играй! 15:58............Ну,санкции наверное не деньги в данном случае,может дисквалификация? Имхо
16:44
shpasic
а есть в контракте пункт, по которому Краснодар полученные за Ари деньги не может тратить?
16:28
Джин_SM(v3)
Несколько часов назад заявлял:Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся! Всё, весь запал вышел?Быстро, однако... Раз уж так раздухарился, то заплати и играй!
15:58