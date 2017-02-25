Ари: "В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть против "Краснодара"

Нападающий "Локомотива" Ари отметил, что не сможет сыграть против бывшей команды. Напомним, что бразилец был арендован железнодорожниками у "Краснодара" до конца сезона.

– Вы сможете сыграть с Краснодаром"?

– Я сам просил, чтобы у меня не было этой функции в контракте, потому что хотел сыграть против бывшей команды, но, к сожалению, так не получилось. В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть с "Краснодаром". В противном случае будут наложены санкции. Поэтому против моей воли я не смогу сыграть с "Краснодаром". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)