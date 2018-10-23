Ари: "Перейдя в "Локомотив", не думал, что вернусь в "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Ари сказал, что не ожидал вернуться в клуб после ухода в "Локомотив". Бразильский форвард выступал в составе кубанцев с 2013 по 2016 год, после чего перешел в "Локомотив". За столичный клуб он провел два сезона, а в начале нынешнего вернулся в "Краснодар".

- Когда я перешел в "Локомотив", не думал, что вернусь в "Краснодар". Но это футбол, всякое случается, - сказал Ари в эфире передачи "Футбол России". - С Мусаевым мы пересекались на базе, но до возвращения личного контакта у меня не было. Когда я еще был в "Локомотиве", со мной связывались и сказали, что тренер "Краснодара" видит меня в команде. После возвращения у нас был большой разговор, Мусаев рассказал, как он видит развитие команды и стиль игры. Отдельно остановились на моей роли, мне очень понравились его мысли на этот счет.

- Ваша нынешняя роль сильно отличается от той, что вы исполняли в "Локомотиве", до этого в "Краснодаре", в "Спартаке"?

- Да, схемы сильно отличаются. В "Локомотиве" было много навесов, игры на втором этаже, много игры флангами. В "Краснодаре" страрается больше контролировать мяч, моя задача, соотвественно, забегать за спины защитников и играть накоротке. Не могу сказать, что мне какой-то из стилей неудобен.

- Вы получили российский паспорт и можете получить вызов в сборную России. Следите за ее результатами?

- Конечно, слежу за сборной. Не всегда слежу за матчами, но за результатами наблюдаю.