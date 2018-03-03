Ари: "Фернандеш – лучший в чемпионате России"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" накануне матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что полузащитник красно-зеленых Мануэл Фернандеш​ является лучшим игроком РФПЛ. Тем не менее, он также добавил, что у команды одинаково сильные атакующие линии.

– Можно говорить о том, что атакующая линия "Локомотива" сейчас сильнее, чем у "Спартака": вы, Фарфан, Фернандеш, братья…

– Я бы сказал, что обе команды располагают очень сильной атакой. Мы сейчас находимся в прекрасной форме, хотим продолжать в том же духе, одерживать победы. Но у "Спартака" тоже крутая атака: Адриану, Промес… Да все сильны.

– Промес был выбран лучшим игроком 2017 года. Не считаете, что сейчас лучший – Мануэл Фернандеш?

– Без сомнения! Причем с начала сезона. Если бы выбирал я, то поставил бы Мануэла на первое место. Это выдающийся игрок. Сейчас он в идеальной физической форме и своими действиями может поставить в тупик любого соперника. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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