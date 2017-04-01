20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитру Иванову поставят "двойку" за матч "Анжи" - "Урал"?

Эпизод с игрой рукой Эрика БИКФАЛВИ. Эпизод с игрой рукой Эрика БИКФАЛВИ. Эпизод с игрой рукой Эрика БИКФАЛВИ.
Эпизод с игрой рукой Эрика БИКФАЛВИ.
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Арбитр Сергей Иванов, судивший вчера матч 21-го тура чемпионата России "Анжи""Урал" (2:3), допустил серьезную ошибку и рискует получить неудовлетворительную оценку. На 6-й минуте он неверно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти за игру рукой футболиста "Урала" Эрика Бикфалви.

Наверняка будет снижена оценка и второму ассистенту Андрею Глоту. На 11-й минуте судья-помощник сорвал опасную атаку хозяев поля, ошибочно зафиксировав положение "вне игры" в эпизоде, когда ни один из двух футболистов махачкалинцев, в чьем направлении отправлялся мяч, не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SPFAN

Этого судьишку давно надо было прогнать...

21:00

merniloskut

Выгнать этого Иванова, - такие только позорят Россию!

20:49

shpasic

конечно, поставят! ведь не Урал должен был побеждать))

20:39

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