Арбитру Иванову поставят "двойку" за матч "Анжи" - "Урал"?

Арбитр Сергей Иванов, судивший вчера матч 21-го тура чемпионата России "Анжи" – "Урал" (2:3), допустил серьезную ошибку и рискует получить неудовлетворительную оценку. На 6-й минуте он неверно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти за игру рукой футболиста "Урала" Эрика Бикфалви.

Наверняка будет снижена оценка и второму ассистенту Андрею Глоту. На 11-й минуте судья-помощник сорвал опасную атаку хозяев поля, ошибочно зафиксировав положение "вне игры" в эпизоде, когда ни один из двух футболистов махачкалинцев, в чьем направлении отправлялся мяч, не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)