Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Динамо" по "делу М'Вила"

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО "Динамо", которое требовало признать недействительным мировое соглашение с бывший полузащитником команды Янном М'Вила, сообщает юридическая компания Sila International Lawyers в Телеграме. Бело-голубы должны перевести футболисту третий транш по задолженности.

"Суд кассационной инстанции оставил в силе принятые по делу судебные акты и отказал истцу в удовлетворении кассационной жалобы", - говорится в сообщении.

Дело М'Вила продолжается с июня 2016 года, когда между сторонами было заключено мировое соглашение. "Динамо" перевело футболисту два транша, но после смены руководства клуба отказалось выплачивать третий. Игрок подал жалобу в РФС, которая была удовлетворена. После этого клуб и французский футболист продолжили разбирательство в судах.