Арбитр ошибочно не повторил пенальти в ворота "Уфы"

На 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА – "Уфа" арбитр Сергей Лапочкин поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде защитник уфимцев Табидзе, пытаясь помешать Чалову, ударил соперника по правой ноге. В итоге нападающий красно-синих не смог точно пробить по воротам.
Если Лапочкин квалифицировал фол именно так, ему следовало наказать Табидзе желтой карточкой. Потому что нарушение правил произошло в штрафной площади, и игрок "Уфы", лишивший соперника явной возможности забить гол, пытался сыграть в мяч.
Если же арбитр посчитал, что Табидзе задержал Чалова рукой (могло показаться, что нарушение правил состояло именно в этом), тогда нарушителя следовало удалить с поля. Лапочкин же не показал ему ни желтой, ни красной карточки.
А спустя минуту судья допустил еще одну ошибку – не назначил повторный 11-метровый удар. Дело в том, что еще до того, как Натхо выполнил пенальти, в штрафную забежал один из футболистов "Уфы", а вратарь Беленов вышел далеко из ворот. Ответственность с арбитром должен разделить его второй ассистент Вячеслав Бочков, контролировавший действия голкипера. (Александр БОБРОВ)
Щас спою
эстонский армеец сразу видно что эстнец,тормоз
16:49
Obl2007
Гинер не доплатил )))
16:47
эстонский армеец
Правильно - правила надо соблюдать от и до! Судья до конца не довёл этот момент - "струхнул" или плохо правила знает.
16:46
SSergey
Правильно! Надо было удалять игрока и бить пенальти до тех пор, пока мяч не окажется в сетке ворот Беленова.
16:44
Chibisov
Заплатили то за один пенальти,а акции два по цене одного сегодня не было)
16:43
Щас спою
Да конечно,нужно было бить до тех пор пока конявые не забили бы.Гинер уже плачет?
16:41