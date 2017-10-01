Арбитр ошибочно не повторил пенальти в ворота "Уфы"

На 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА – "Уфа" арбитр Сергей Лапочкин поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде защитник уфимцев Табидзе, пытаясь помешать Чалову, ударил соперника по правой ноге. В итоге нападающий красно-синих не смог точно пробить по воротам.

Если Лапочкин квалифицировал фол именно так, ему следовало наказать Табидзе желтой карточкой. Потому что нарушение правил произошло в штрафной площади, и игрок "Уфы", лишивший соперника явной возможности забить гол, пытался сыграть в мяч.

Если же арбитр посчитал, что Табидзе задержал Чалова рукой (могло показаться, что нарушение правил состояло именно в этом), тогда нарушителя следовало удалить с поля. Лапочкин же не показал ему ни желтой, ни красной карточки.

А спустя минуту судья допустил еще одну ошибку – не назначил повторный 11-метровый удар. Дело в том, что еще до того, как Натхо выполнил пенальти, в штрафную забежал один из футболистов "Уфы", а вратарь Беленов вышел далеко из ворот. Ответственность с арбитром должен разделить его второй ассистент Вячеслав Бочков, контролировавший действия голкипера. (Александр БОБРОВ)