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16:33 | Футбол — РФПЛ

Арбитр ошибочно не повторил пенальти в ворота "Уфы"

Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа". Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа". Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа". Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа". Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа".
Момент с пенальти в матче ЦСКА - "Уфа".
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На 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА"Уфа" арбитр Сергей Лапочкин поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде защитник уфимцев Табидзе, пытаясь помешать Чалову, ударил соперника по правой ноге. В итоге нападающий красно-синих не смог точно пробить по воротам.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Уфа&quot; - 0:0. Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО и полузащитник команды Александр ГОЛОВИН.Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева

Если Лапочкин квалифицировал фол именно так, ему следовало наказать Табидзе желтой карточкой. Потому что нарушение правил произошло в штрафной площади, и игрок "Уфы", лишивший соперника явной возможности забить гол, пытался сыграть в мяч.

Если же арбитр посчитал, что Табидзе задержал Чалова рукой (могло показаться, что нарушение правил состояло именно в этом), тогда нарушителя следовало удалить с поля. Лапочкин же не показал ему ни желтой, ни красной карточки.

А спустя минуту судья допустил еще одну ошибку – не назначил повторный 11-метровый удар. Дело в том, что еще до того, как Натхо выполнил пенальти, в штрафную забежал один из футболистов "Уфы", а вратарь Беленов вышел далеко из ворот. Ответственность с арбитром должен разделить его второй ассистент Вячеслав Бочков, контролировавший действия голкипера. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Щас спою

эстонский армеец сразу видно что эстнец,тормоз

16:49

Obl2007

Гинер не доплатил )))

16:47

эстонский армеец

Правильно - правила надо соблюдать от и до! Судья до конца не довёл этот момент - "струхнул" или плохо правила знает.

16:46

SSergey

Правильно! Надо было удалять игрока и бить пенальти до тех пор, пока мяч не окажется в сетке ворот Беленова.

16:44

Chibisov

Заплатили то за один пенальти,а акции два по цене одного сегодня не было)

16:43

Щас спою

Да конечно,нужно было бить до тех пор пока конявые не забили бы.Гинер уже плачет?

16:41