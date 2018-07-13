"Анжи" снова отдал Карасева в аренду "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Анжи" Павел Карасев продолжит карьеру в "СКА-Хабаровске", информирует официальный сайт махачкалинского клуба.
Карасев перешел в "Анжи" перед сезоном-2017/18. Сыграв четыре матча, он был отдан в аренду в "СКА-Хабаровск", в котором провел весь остальной сезон. После завершения договора Карасев присоединился к "Анжи" и тренировался вместе с командой в Кисловодске. Полузащитник вновь будет защищать цвета "СКА-Хабаровска" на правах аренды до окончания сезона.
В своей карьере Карасев кроме "Анжи" и "СКА-Хабаровска" выступал за "Локомотив-2" и "Химик".
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/karasev_otdan_v_arendu130718/