"Анжи" продолжит подготовку к ближайшим матчам РПЛ в Подольске

Основной состав "Анжи" будет готовиться к ближайшим матчам премьер-лиги (РПЛ) в подмосковном Подольске.

В пятом туре чемпионата России "Анжи" сыграет с "Локомотивом" в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с "Крыльями Советов" 1 сентября. Дагестанский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске.

– Основной состав футбольного клуба "Анжи" будет готовиться к матчу против московского "Локомотива" в подмосковном Подольске, – цитирует ТАСС генерального директора "Анжи" Олега Флегонтова. - После матча с железнодорожниками клуб продолжит подготовку в Московской области, после чего отправится в Самару на матч против "Крыльев Советов".