"Анжи" пожелал Евсееву удачи в новой команде

Бывший тренер "Анжи" Вадим Евсеев возглавил "СКА-Хабаровск". Махачкалинский клуб пожелал ему удачи.

- Футбольный клуб "Анжи" благодарит Евсеева за проделанную работу! Желаем Вам, Вадим Валентинович, больших побед и успешной карьеры!, - говорится в сообщении на официальном сайте "Анжи".

Контракт 42-летнего специалиста рассчитан до конца сезона. Ранее он также работал главным тренером в "Текстильщике" и "Амкаре".

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