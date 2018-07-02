"Анжи" объявил об уходе Брызгалова

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Сергея Брызгалова в связи с истечением срока контракта.

- "Анжи" благодарит Сергея за стабильность, качественную игру на протяжении всего периода выступлений за махачкалинскую команду, бесспорно значимый вклад в успехи "Анжи". Желаем здоровья и удачи в дальнейшей карьере!, - говорится в сообщении.

В прошедшем чемпионате России 25-летний Брызгалов провел за "Анжи" 25 матчей и забил 2 гола.

Таблица переходов РФПЛ //

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