"Анжи" объявил об уходе Брызгалова

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Сергея Брызгалова в связи с истечением срока контракта.
- "Анжи" благодарит Сергея за стабильность, качественную игру на протяжении всего периода выступлений за махачкалинскую команду, бесспорно значимый вклад в успехи "Анжи". Желаем здоровья и удачи в дальнейшей карьере!, - говорится в сообщении.
В прошедшем чемпионате России 25-летний Брызгалов провел за "Анжи" 25 матчей и забил 2 гола.
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/brizgalov_pokinul_anji020718/