"Анжи" объявил о возвращении Бакаева

Полузащитник "Кайрата" Михаил Бакаев перешел в "Анжи", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон.

Бакаев уже выступал в составе махачкалинцев с 2009 по 2011 год (71 матч, 3 гола). Вместе с "Анжи" в 2009 году футболист добился путевки в премьер-лигу. В составе "Кайрата" игрок дважды завоевал Кубок Казахстана и один раз выиграл Суперкубок страны.