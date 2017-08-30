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15:04 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" объявил о возвращении Бакаева


Полузащитник "Кайрата" Михаил Бакаев перешел в "Анжи", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон.

Бакаев уже выступал в составе махачкалинцев с 2009 по 2011 год (71 матч, 3 гола). Вместе с "Анжи" в 2009 году футболист добился путевки в премьер-лигу. В составе "Кайрата" игрок дважды завоевал Кубок Казахстана и один раз выиграл Суперкубок страны.

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