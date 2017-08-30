"Анжи" объявил о возвращении Бакаева

Полузащитник "Кайрата" Михаил Бакаев перешел в "Анжи", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон.
Бакаев уже выступал в составе махачкалинцев с 2009 по 2011 год (71 матч, 3 гола). Вместе с "Анжи" в 2009 году футболист добился путевки в премьер-лигу. В составе "Кайрата" игрок дважды завоевал Кубок Казахстана и один раз выиграл Суперкубок страны.
Михаил Бакаев прибыл в расположение клуба и провел первую тренировку в составе #Анжи! pic.twitter.com/aoFDEr5PIO– ФК "Анжи" (@fc_anji) 30 августа 2017 г.