"Анжи" будет чествовать олимпийского чемпиона Садулаева перед матчем со "Спартаком"

"Анжи" пригласил олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на матч 5-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает пресс-служба махачкалинцев. Дагестанский борец, завоевавший золото в Рио, принял это предложение. Напомним, что поединок состоится завтра, начало – в 21.30 по московскому времени.

"Таким образом, у зрителей будет возможность поприветствовать атлета, принесшего российской сборной золотую олимпийскую медаль. Чествование Садулаева и его наставника планируется в перерыве матча", – говорится в заявлении "Анжи".