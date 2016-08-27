16:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" будет чествовать олимпийского чемпиона Садулаева перед матчем со "Спартаком"

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"Анжи" пригласил олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на матч 5-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает пресс-служба махачкалинцев. Дагестанский борец, завоевавший золото в Рио, принял это предложение. Напомним, что поединок состоится завтра, начало – в 21.30 по московскому времени.

"Таким образом, у зрителей будет возможность поприветствовать атлета, принесшего российской сборной золотую олимпийскую медаль. Чествование Садулаева и его наставника планируется в перерыве матча", – говорится в заявлении "Анжи".

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/na_matche_anji_sostoitsja_chestvovanie_sadulaeva270816/

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