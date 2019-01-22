Антон Заболотный: "Зенит" не выполнил задачу на первый тайм"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) рассказал, какая задача стояла перед ним и командой, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Разговаривали с Луневым об ошибке в эпизоде с первым голом?

- Он профессионал. Он все проанализирует сам. Вратари сами это обсудят.

- У вас была персональная задача на этот матч?

- У команды была: контроль мяча, переход в быстрые атаки и, естественно, завершение. Но в первом тайме мы задачу не выполнили. (Гоша Чернов)

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