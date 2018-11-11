Антон Заболотный: "Наша усталость никак не влияет на игру"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 14-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА отметил, что усталость никак не влияет на игру петербургской команды. Он добавил, что необходимо сделать работу над ошибками и стараться реабилитироваться в следующем матче.

- Игра вам далась нелегко, у вас повреждение на лице. Что случилось?

- Да я не помню. Просто столкновение было в игре, - сказал Заболотный в эфире канала "Матч Премьер".

- У "Зенита" по сути не было ни одного полноценного дня на восстановление. Тяжело было сегодня?

- Как видите, игра не получалась у нас. К сожалению, ЦСКА в первом тайме был лучше нас и сумел воспользоваться двумя нашими ошибками, повел в счете. Во втором тайме мы хотели переломить ход матча, старались, но, к сожалению, сегодня не наш день.

- В чем природа этих ошибок: усталость, отсутствие концентрации или может погода?

- Да сейчас, после поражения, можно говорить все что угодно. Я думаю, не стоить винить погоду или усталость, потому что то, что было - то было. Для всех команд равные условия. К сожалению, мы сегодня были хуже, играли хуже и проиграли. Завтра будет новый день, новая игра. Будем делать работу над ошибками и стремиться победить в следующем матче.

- Вас и Дриусси Сергей Семак выпустил сразу после первого тайма. В чем была ваша задача персонально, что говорил главный тренер?

- Персонально задача была забить. Самое главное - сравнять счет, как можно сильнее прессинговать защитников и выровнять положение игры. К сожалению, игру мы выровняли, но не смогли забить. Думаю, задачу сегодня не выполнил. Будем делать работу над ошибками и стараться реабилитироваться в следующем матче.

- Сказывается усталость по ходу напряженного периода?

- Да нет. Наша усталость никак не влияет на игру. Надо сделать работу над ошибками и со следующего матча показывать другую игру. Все устают, играют в еврокубках, все в равных условиях.

- "Зениту" матчи даются все тяжелее и тяжелее.

- Можно сказать, что мы устали, но я не буду ссылаться на это. Нужно просто стремиться побеждать в следующих матчах.

Все о чемпионате России – здесь