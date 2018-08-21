Антон Миранчук стал крестным дочери Тарасова. Фото

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук стал крестным отцом дочери хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова. Крестная мама ребенка - подруга супруги футболиста Анастасии Костенко Ксения.

- Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя и под покровительством, - написал Тарасов в Инстаграме.

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