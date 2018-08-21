Антон Миранчук стал крестным дочери Тарасова. Фото

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук стал крестным отцом дочери хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова. Крестная мама ребенка - подруга супруги футболиста Анастасии Костенко Ксения.
- Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя и под покровительством, - написал Тарасов в Инстаграме.
20.08.2018 - ещё один праздник в нашей семье, которая вчера увеличилась на два человека: на крестного @miranchuk__jr60 и крестную @ksenia55 для нашей доченьки Миланы. Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя и под покровительством. 👼🏼Все прошло очень атмосферно🙏🏻 Photo: @irinadotsenkofoto