Антон Миранчук: "Не подкалываю брата по поводу результативности"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, на правах аренды выступающий за "Левадию", в интервью "СЭ" подчеркнул, что не подкалывает брата по поводу результативности. По словам Антона, Алексей не загружается, что голы за "Локомотив" пока не идут.

– За "Левадию" вы забили уже 15 мячей. С чем связываете такую результативность?

– В "Левадии" меня начали ставить на ту позицию, на которой и нужно забивать мячи. Больше атакую и угрожаю воротам.

– А вот ваш брат в этом сезоне не забил пока ни одного мяча за "Локомотив".

– В матче с ЦСКА Леша отдал голевую передачу. Да и я ему говорю: ты же знаешь, надо только работать, и все придет. Он понимает и не загружается, что пока голы не идут.

– Не подкалываете брата – вы лучший бомбардир своей команды, а у него голевая засуха?

– Нет, это какие-то жесткие подколы (смеется). Мне кажется, ему стало бы обидно. Если шутить, то над чем-то другим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)