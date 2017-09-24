Антон Миранчук: "Локомотив не перестал играть в концовке. Это дорогого стоит"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рад тому, что команда смогла одержать победу над "Ростовом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России благодаря позднему голу. Хавбек рассчитывает, что после этого результата дела у команды пойдут лучше.

– После "Крыльев" у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Миранчука. – Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.

– Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?

– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?

– У "Локомотива" есть характер. Команда не остановилась и не перестала играть в концовке. Это дорогого стоит.

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