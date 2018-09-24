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Андрей Тихонов: "Рохель дебютирует в матче с "Краснодаром" из-за травм Бурлака и Виталия Денисова"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура чемпионата России против "Краснодара". По его словам, дебют уругвайского защитника Агустина Рохеля вызван травмами игроков основого состава.

- С чем вызван дебют Рохеля и выход на поле Надсона?

- У нас Бурлак получил травму, также у Виталия Денисова небольшое повреждения. Да и потом, мы должны поправить неудачные моменты, которые были в прошлой игре. 

- Почему отдали предпочтение Канунникову

- Он может давать скорость, а это самое главное. 

"Крылья Советов" - "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 24 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 18.30 (мск)

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