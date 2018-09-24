Андрей Тихонов: "Рохель дебютирует в матче с "Краснодаром" из-за травм Бурлака и Виталия Денисова"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура чемпионата России против "Краснодара". По его словам, дебют уругвайского защитника Агустина Рохеля вызван травмами игроков основого состава.

- С чем вызван дебют Рохеля и выход на поле Надсона?

- У нас Бурлак получил травму, также у Виталия Денисова небольшое повреждения. Да и потом, мы должны поправить неудачные моменты, которые были в прошлой игре.

- Почему отдали предпочтение Канунникову?

- Он может давать скорость, а это самое главное.

"Крылья Советов" - "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 24 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 18.30 (мск)