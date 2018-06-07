Андрей Тихонов: "Иногда не понимаю, для чего натурализовать футболистов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал, что относится к натурализации игроков нейтрально, но порой не понимает, зачем это делается. Также он отметил, что в современном российском футболе не хватает футболистов обороны, и при комплектовании команд тренеры испытывают проблемы.

- Как отношусь к натурализации? Не то чтобы плохо, но иногда не понимаю, для чего натурализовать футболистов, - сказал в программе "Foot'больные люди" Тихонов. - Понимаю, он был бы на десять голов выше, чем наши, единственный такой. Как Роберто Карлос, образно говоря. Ну, а что делать? Потому что нет футболистов. Как вы говорите, потерянное поколение. Нет футболистов в обороне, нет футболистов с левой ногой, который мог бы двигать мяч вперед, с хорошими передачами, а мы все хотим, чтобы они были. Когда мы (тренеры. – Прим. "СЭ") комплектуем команды, мы тоже не можем найти.