Андрей Перегудов: "Динамо" будет играть в Петровском парке, 100 процентов"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что "Динамо" будет однозначно играть на стадионе в Петровском парке. Сегодня, в день рождения Льва Яшина, состоялась церемония представления футбольного поля стадиона. Сдать в эксплуатацию его планируется в апреле следующего года. Ранее генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что существует вероятность, при которой команда не будет выступать на реконструированном стадионе.

- Думаю, это было вырвано из контекста разговора на встрече с болельщиками. Уверен на сто процентов, футбольное "Динамо" будет играть на этом стадионе, договоренность с обществом есть, - цитирует ТАСС Перегудова. - Удобней всего начать играть там со старта сезона-2018/19. В этом сезоне придется перестраиваться, привыкать.

Напомним, что в связи с реконструкцией стадиона "Динамо" бело-голубые проводят домашние матчи на "Арене Химки".