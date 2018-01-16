Андрей Панюков: "Предполагал, что поеду на сбор с основой "Зенита"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков рассказал корреспонденту "СЭ" о своих впечатлениях от вызова на первый сбор основной команды.

– Когда узнали, что поедете на сбор с первой командой?

– Только в тот момент, когда появились списки тех, кто поедет в Дубай.

– Это стало сюрпризом для вас или вы заранее предполагали, что можете оказаться в основе?

– Честно говоря, предполагал, что меня могут вызвать.

– Как оцените свои шансы пробиться в основу?

– Знаете, шансы есть всегда. Я просто буду работать изо всех сил, а там время покажет. У меня есть огромное желание закрепиться в основе.

– С Манчини уже разговаривали?

– Прошло всего два дня сборов, все мысли связаны с тренировками. Уверен, если будет необходимо, тренер скажет мне что-то лично. (Сергей ЯРЕМЕНКО)