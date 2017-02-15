Андрей Лях: "Переход в "Анжи" - вызов для меня"

Новичок "Анжи" полузащитник Андрей Лях заявил, что надеется принести пользу махачкалинскому клубу. 26-летний хавбек добавил, что переход в новую команду – вызов для него.

– С "Анжи" я связываю большие надежды, – приводит официальный сайт "Анжи" слова Ляха. – Новый клуб, новый коллектив. Это вызов как для меня, так и для нашей обновленной команды. Мы вместе будем биться в каждом матче и добиваться высоких результатов. Для этого я лично приложу максимум своих сил и постараюсь доказать своей игрой, что в "Анжи" поступили правильно, пригласив меня.