15:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Лях: "Переход в "Анжи" - вызов для меня"

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Новичок "Анжи" полузащитник Андрей Лях заявил, что надеется принести пользу махачкалинскому клубу. 26-летний хавбек добавил, что переход в новую команду – вызов для него.

– С "Анжи" я связываю большие надежды, – приводит официальный сайт "Анжи" слова Ляха. – Новый клуб, новый коллектив. Это вызов как для меня, так и для нашей обновленной команды. Мы вместе будем биться в каждом матче и добиваться высоких результатов. Для этого я лично приложу максимум своих сил и постараюсь доказать своей игрой, что в "Анжи" поступили правильно, пригласив меня.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/andrej_ljah_v_anji150217/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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svg57

с деЦства за АНЖИ)))

16:10

Murlok

Когда пришел в Томск , болельщики радовались , мол пришел молодой , перспективный , в итоге на лавке трусы протирал . Теперь в Анжи , походу всю футбольную карьеру будет " молодым и перспективным "

15:59

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