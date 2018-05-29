19:44 | Футбол — РФПЛ

Андрей Федун – о назначении Семака в "Зенит"

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Свое мнение о контракте "Зенита" с Сергеем Семаком, который сегодня заключил соглашение с питерским клубом по схеме "2+1", высказал Андрей Федун, член совета директоров "Спартака" – одного из основных конкурентов сине-бело-голубых в чемпионате России.

 
Сергей СЕМАК - снова в &quot;Зените&quot;."Зенит" изменил Западу. Семак - главный тренер

– Правильное ли решение, на ваш взгляд, принял "Зенит", подписав договор с 42-летним россиянином после долгих лет, когда командой руководили титулованные иностранцы? – вопрос Федуну.

– Выбор тренера – всегда загадка. Возьмите "МЮ" – блестящий состав, во главе опытнейший Моуринью, как говорится, тренер-гарантия, а болтанка, начавшаяся после ухода Фергюсона, по-прежнему продолжается. А сколько вариантов перебрал "Челси", пока на какой-то период не приходил результат? В "Реале" же передвинули Зидана из второго состава в первый – и вот вам три победы в Лиге чемпионов подряд. Кто в это тогда верил? Наверное, только Флорентино Перес (президент мадридского клуба – Прим. "СЭ") – настолько неочевидное решение.

У Семака путь гармоничный – хороший в прошлом футболист, потом работал вторым в "Зените", проявил себя в "Уфе" уже в качестве главного. Хотелось бы, чтобы у него все получилось.

– Значит, сине-бело-голубые как были одним из главных конкурентов "Спартака", так ими и останутся?

– В РФПЛ есть четыре команды, которые по совокупности инфраструктуры, составов, класса тренеров постоянно заставляют друг друга испытывать напряжение. Это "Спартак", "Зенит", ЦСКА и "Рубин". Еще добавил бы к ним "Локомотив" и "Краснодар" – вот она, наша большая шестерка. Иногда к ней подтягиваются "Урал", та же "Уфа", еще кто-то. Словом, лига конкурентная и взять титул вполноги не получится ни у кого. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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bvb1987

чего ха ха,Рубин еще покажет себя с Бердыевым в следующем сезоне

20:29

Jean4

Хахаха Рубин, товарищ живет прошлым. =)

20:23

консеЧ

Рубин, Зенит, Краснодар и Спартак и поведут борьбу за Лигу Чемпионов в новом сезоне.

20:08

wedes

как будто он эти миллиарды заработал честным трудом.

20:04

Millwall82

Don, его брат?)) Ты новость то читал? Это Андрей Федун. По поводу "Смены", ты в курсе что у Зенита 16 школ по всему городу? И воспитанники есть в каждой команде РФПЛ)

20:03

Don

Миллуольчик он миллиардер, вот его опыт, учись помоечный голодранец)

19:59

Очень плохой мальчик

Ха,Рубин выше Локомотива поставил)

19:56

Millwall82

Чет Фундук про свой опыт ничего не говорит))))

19:55

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