Андрей Федун – о назначении Семака в "Зенит"

Свое мнение о контракте "Зенита" с Сергеем Семаком, который сегодня заключил соглашение с питерским клубом по схеме "2+1", высказал Андрей Федун, член совета директоров "Спартака" – одного из основных конкурентов сине-бело-голубых в чемпионате России.

– Правильное ли решение, на ваш взгляд, принял "Зенит", подписав договор с 42-летним россиянином после долгих лет, когда командой руководили титулованные иностранцы? – вопрос Федуну.

– Выбор тренера – всегда загадка. Возьмите "МЮ" – блестящий состав, во главе опытнейший Моуринью, как говорится, тренер-гарантия, а болтанка, начавшаяся после ухода Фергюсона, по-прежнему продолжается. А сколько вариантов перебрал "Челси", пока на какой-то период не приходил результат? В "Реале" же передвинули Зидана из второго состава в первый – и вот вам три победы в Лиге чемпионов подряд. Кто в это тогда верил? Наверное, только Флорентино Перес (президент мадридского клуба – Прим. "СЭ") – настолько неочевидное решение.

У Семака путь гармоничный – хороший в прошлом футболист, потом работал вторым в "Зените", проявил себя в "Уфе" уже в качестве главного. Хотелось бы, чтобы у него все получилось.

– Значит, сине-бело-голубые как были одним из главных конкурентов "Спартака", так ими и останутся?

– В РФПЛ есть четыре команды, которые по совокупности инфраструктуры, составов, класса тренеров постоянно заставляют друг друга испытывать напряжение. Это "Спартак", "Зенит", ЦСКА и "Рубин". Еще добавил бы к ним "Локомотив" и "Краснодар" – вот она, наша большая шестерка. Иногда к ней подтягиваются "Урал", та же "Уфа", еще кто-то. Словом, лига конкурентная и взять титул вполноги не получится ни у кого. (Вячеслав КОРОТКИН)