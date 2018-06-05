Андрей Федун: "Карреру с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что будущее главного тренера красно-белых Массимо Карреры будет зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов и чемпионате России. По его мнению, итальянский специалист в чем-то похож на экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана.

– Знаю, что вы не слишком любите говорить о "Спартаке" в качестве члена совета директоров. Поэтому задам несколько вопросов, как одному из главных болельщиков клуба. Как оцениваете итоги сезона?

– Давайте скажем честно, что третье место после чемпионства – не самый худший результат, случались у действующих обладателей титула и откровенные провалы. Это с одной стороны. Но по тому, как складывался турнир РФПЛ, казалось, что второе место уже в руках у "Спартака", как и кубок. Думаю, тысячи болельщиков недобрым словом помянули команду после поражения от "Тосно", поскольку купили билеты в Волгоград, забронировали гостиницы.

– В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?

– И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"