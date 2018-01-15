Андрей Ещенко: "Рядом с Промесом ты растешь в отборе"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что он растет, действую на тренировках против таких нападающих, как Квинси Промес и Зе Луиш.

– Кто в "Спартаке" поражает так же, как Это’О в "Анжи"?

– Тот же Квинси. Быстрый, техничный парень. Если постоянно тренируешься против него, даешь в подсознании установку, как его сдерживать. С каждой тренировкой рядом с Промесом ты растешь в отборе. Когда потом в игре тебе попадаются такие игроки, как Квинси, вспоминаешь тренировки против него и знаешь, что делать.

То же самое – когда противостоишь здоровому центральному нападающему, как Зе Луиш. Понимаю, как занять правильную позицию, как его нейтрализовать.

– "СЭ" писал, что в дерби вы выключили из игры Вернблума. Так и было?

– Не сказал бы, что я отвечал за него персонально. С ним работали центральные защитники. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Ещенко - здесь