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18:42 | Футбол — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Если бы всегда точно отдавал передачи, то играл бы в Европе"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться. По его словам, игроки не обращают внимание на количество травм.

- Плотный график? Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться. Да, травм много. Но что нам остается - исходим из того, что есть. 

- Как относитесь к критике в свой адрес?

- А я и сам знаю, где ошибаюсь. Надо работать... Над техникой в том числе. С передачами не все получается. Может, в следующий раз стоит брать инициативу на себя, бить самому. За что меня критикуют по "Марибору"? За несколько неточных пасов, да и все. Это бросается в глаза, и Ещенко сразу плохой защитник. Но отдавай бы я всегда точно, играл бы, наверное, в Европе. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

кто может точный пас играть - играет в Европе, а кто нет - в Спартаке.

19:15

marksan

А у тебя Москва в Африке находится?

18:49

Medved.

В Венгрии играл бы в лучшем случае ибо дело не в передачах, а в бездарной игре в обороне.

18:48