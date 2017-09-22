Андрей Ещенко: "Если бы всегда точно отдавал передачи, то играл бы в Европе"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться. По его словам, игроки не обращают внимание на количество травм.
- Плотный график? Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться. Да, травм много. Но что нам остается - исходим из того, что есть.
- Как относитесь к критике в свой адрес?
- А я и сам знаю, где ошибаюсь. Надо работать... Над техникой в том числе. С передачами не все получается. Может, в следующий раз стоит брать инициативу на себя, бить самому. За что меня критикуют по "Марибору"? За несколько неточных пасов, да и все. Это бросается в глаза, и Ещенко сразу плохой защитник. Но отдавай бы я всегда точно, играл бы, наверное, в Европе. (Филипп ПАПЕНКОВ)
shpasic
кто может точный пас играть - играет в Европе, а кто нет - в Спартаке.
19:15
marksan
А у тебя Москва в Африке находится?
18:49
Medved.
В Венгрии играл бы в лучшем случае ибо дело не в передачах, а в бездарной игре в обороне.
18:48