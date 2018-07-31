Андрей Бутенко: "Система ВАР нужна в РПЛ, но она заработает только лет через пять"

Член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко отметил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) необходима в российской премьер-лиге. Однако, по его словам, она нормально заработает в чемпионате России не раньше, чем через пять лет.

"Локомотив" в матче 1-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Уфой" (0:0). После игры главный тренер москвичей Юрий Семин заявил, что судья не засчитал чистый гол нападающего Эдера и отметил, что необходимо внедрять технологии для помощи арбитрам.

- Я в целом и в частности отношусь к системе ВАР очень позитивно, тоже считаю, что она просто необходима. Но, учитывая многие существующие факты: техническое оснащение, человеческий ресурс, я думаю, что у нас эта система заработает не раньше, чем лет через пять, - цитирует "РИА Новости" Бутенко.