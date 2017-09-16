Андрей Бутенко: "Арбитр прав, что не засчитал гол ЦСКА. Мяч не пересек линию ворот"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод, произошедший на 76-й минуте матча ЦСКА – "Ростов". При счете 2:0 в ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. Но оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.
Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа и его второй ассистент Игорь Демешко из Химок взятия ворот не зафиксировали.
– На фотографии на сайте "Спорт-Экспресса", где голкипер находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек. Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение, – заключил Бутенко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
viktorionov
А с "Анжи"пересёк лицевую,засчитывать нужно?
21:15
serzheo
Шикарно. Я готов стоять возле ворот за миллион в месяц. Это не дорого. Если какая шляпа... - мы всегда договоримся... Это всяко дешевле, нежели камеры вешать. Хотя - "дешевле" вам мало интересно, ибо... Ну мы и в этом случае договоримся.
21:12