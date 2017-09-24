Андрей Будогосский: "Два пенальти в матче между "Уралом" и "Тосно" были назначены обоснованно"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что назначение пенальти в матче 11-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Тосно" (3:1) было обоснованным решением арбитра. Екатеринбуржцы забили два гола с пенальти, а в конце игры произошла стычка между игроками. В ее результате четыре футболиста получили предупреждения.

– Матч между командами "Урала" и "Тосно", с точки зрения судейства, был исключительно трудным и сложным, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – В матче было назначено два одиннадцатиметровых удара, которые, на мой взгляд, являются обоснованными. Дальнейшие события, которые развивались на футбольном поле, несомненно, требуют дополнительного просмотра и дополнительной информации.