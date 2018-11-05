Андрей Аршавин: "В "Спартак" я бы работать не пошел"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что не хотел бы работать в "Спартаке". По словам форварда, он бы с удовольствием устроился в "Зенит".

- В "Спартак" я бы ни на какую роль не пошел, - заявил Аршавин в интервью на ютуб-канале "КраСава". - Последний шанс у них был, когда Червиченко не захотел меня брать. Я был готов туда уйти, а он пожалел 60 тысяч евро.

Работать в "Зените"? Конечно, я бы хотел, но никто там пока на этот счет не должен потеть. В данный момент нет такой ситуации, чтобы я туда вернулся в какой-либо должности. Какую выбрал бы? Поменьше делать и побольше зарабатывать.