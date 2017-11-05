Анатолий Мещеряков: "За удар локтем Вернблум получил желтую, все справедливо"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев отработал достойно. Функционер подчеркнул, что судья не терял нить игры.

– Как оцените судейство? Некоторые считаю, что арбитр потерял нить игры во втором тайме.

– На мой взгляд, он ее и не терял. Игра была тяжелая для судейства. Все хотели выиграть, бились, ведь матч был не за три, а за шесть очков. Колоссальное напряжение, арбитру в этой встрече сложно. Думаю, Карасев достойно провел встречу.

– Справедливо удаление Хосонова? И нужно ли было удалять Вернблума за удар локтем?

– Я никогда не оцениваю судейство. Арбитр видит со своего угла. Это мы можем посмотреть 55 повторов, а потом заявить: "А, вот здесь он зацепил!" Судья же находится на поле и принимает решение по ситуации. Что касается Вернблума, то согласен, удар локтем был. Но Карасев показал ему желтую, все справедливо. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА