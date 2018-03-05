Анатолий Мещеряков: "За расизм в РФПЛ надо строго наказывать"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков убежден, что инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин правильно сделал, что инициировал разбирательство КДК РФС по поводу поведения болельщиков "Спартака" в матче 21-го тура премьер-лиги. Ранее, напомним, стало известно, что фанаты красно-белых кричали нецензурные слова расистского характера в адрес голкипера железнодорожников Гильерме.

– Любые проявления расизма или дискриминации на наших стадионах неприемлемы, – сказал Мещеряков.

– То есть вы считаете, что перед ЧМ не стоит не раздувать такие вещи? Таким образом мы даем повод британским СМИ вновь нас атаковать…

– Британские СМИ пусть посмотрят, что у них говорят на трибунах. А что касается нас, то скажу, что если мы считаем футбол бизнесом, то главное – это болельщики. И мы должны делать так, чтобы на трибуны было приходить комфортно и семьями, поэтому я считаю, что за расизм надо строго наказывать. (Андрей СИЗЯКИН)