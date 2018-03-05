Анатолий Мещеряков: "За расизм в РФПЛ надо строго наказывать"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков убежден, что инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин правильно сделал, что инициировал разбирательство КДК РФС по поводу поведения болельщиков "Спартака" в матче 21-го тура премьер-лиги. Ранее, напомним, стало известно, что фанаты красно-белых кричали нецензурные слова расистского характера в адрес голкипера железнодорожников Гильерме.
– Любые проявления расизма или дискриминации на наших стадионах неприемлемы, – сказал Мещеряков.
– То есть вы считаете, что перед ЧМ не стоит не раздувать такие вещи? Таким образом мы даем повод британским СМИ вновь нас атаковать…
– Британские СМИ пусть посмотрят, что у них говорят на трибунах. А что касается нас, то скажу, что если мы считаем футбол бизнесом, то главное – это болельщики. И мы должны делать так, чтобы на трибуны было приходить комфортно и семьями, поэтому я считаю, что за расизм надо строго наказывать. (Андрей СИЗЯКИН)
titan2313
Твои то что кричали вспомни, все газеты писали, или как Смертин слышишь только Спартак!
18:54
titan2313
Твои то что кричали, все газеты напечатали! Или как Смертин слышишь только Спартак!
18:49
Вопреки
оскорбился, что за Спартак, оказывается, не вся Россия болеет.. а только отмороженные, забывшие о спартаковском духе и кружевах, предавшие своих Аленичевых, за которых обещали Федуна глотку перегрызть- так кто из нас перекрашенный, а убогий ? Еще раз: Пока пару раз не закроют стадион полностью на матчи чемпионата или не лишат очков, добытых при подобных обстоятельствах, толку не будет... Заигрывание с отморозками, когда-нибудь боком власти вылезет. Тем более, накануне ЧЕМПИОНАТА МИРА... А-У, господа руководители в Кремле и Правительстве - не пора ли уже клубных боссов Москвы и Питера заставить уважать закон и нормальных болельщиков ??? Сами, своим бездействием к отморозкам и хозяевам клубов, даете повод иностранной прессе и провокаторам, решалам ФИФА и УЕФА нагнетать обстановку вокруг России. Стыдно, ей богу.
18:41