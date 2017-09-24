Анатолий Мещеряков: "Уверен, Эдер порадует болельщиков голами и в основное время"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что в матче 11-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) игроки показали характер. Представитель руководства железнодорожников отметил, что у него нет претензий по самоотдаче ни к одному из футболистов.

Напомним, "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов". Единственный мяч во встрече забил новичок столичной команды Эдер, отличившийся на 93-й минуте встречи.

- Команда победила в настоящей борьбе. А по-другому с "Ростовом" в последнее время никто и не играет, - цитирует "Р-Спорт" Мещарякова. - Это очень силовая и настойчивая команда, которая бьется за каждый сантиметр поля. Очень хорошо, что в этой выездной игре мы показали характер, по самоотдаче нет претензий ни к одному игроку. Конечно, нас порадовал Эдер, который бился до конца и фактически на последних секундах матча принес победу. Уверен, он и в основное время еще не раз порадует болельщиков.

Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"