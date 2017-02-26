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Анатолий Мещеряков: "У "Локомотива" есть долг перед Лоськовым"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что у клуба есть долг перед такими легендарными футболистами, как Дмитрий Лоськов, поэтому железнодорожники заявили его как игрока.

Летом 2016 года он вошел в тренерский штаб красно-зеленых. В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока.

- Я отношусь к этому абсолютно нормально, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Считаю, что у команды перед такими игроками есть определенный долг. Исходя из этого, команда действует так, чтобы легенды клуба по-настоящему ими являлись, и я говорю именно о Лоськове. Но я не определяю, кто выходит на поле, команду выводит главный тренер.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4051708

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