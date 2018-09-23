Анатолий Мещеряков: "От встречи с "Зенитом" жду максимальной самоотдачи "Локомотива"

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков отметил, что "Локомотив" должен продемонстрировать максимальную самоотдачу в матче 8-го тура чемпионата России против "Зенита". Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало встречи - 16.30.

- Разумеется, от встречи с действующим лидером чемпионата жду качественного футбола и максимальной самоотдачи команды, - приводят "Известия" слова Мещерякова. - Уверен, она ее проявит. Тем более матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником. Но надо стараться избежать ненужных ошибок. А наших болельщиков призываю сейчас еще активнее поддерживать команду — в этот непростой период это особенно важно. Мы видели, в какой атмосфере наша команда играла в Стамбуле, где турецкие болельщики оказывали такую мощную поддержку "Галатасараю", что любому их сопернику всегда непросто играть в таких условиях. Уверен, и наши болельщики на домашних матчах "Локомотива" смогут оказать давление на гостей, причем так, чтобы на этом фоне меркло даже то, что было в Турции.