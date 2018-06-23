Анатолий Мещеряков – о трансферах "Локо": "Заранее я принципиально ничего не говорю"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о том, что команду могут пополнить форварды сборной Перу Раулеь Руидиас и Эдисон Флорес, а также хавбек сборной Колумбии Хуан Кинтеро.

– Об игроках, о которых пишут, что они могут или не могут перейти в "Локомотив", скажу одно – когда с футболистом будет подписан контракт, мы это официально прокомментируем, – сказал Мещеряков. – Заранее я принципиально ничего не говорю, потому что считаю это неправильным. (Игорь НОВИКОВ)