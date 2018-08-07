Анатолий Мещеряков: "Несомненно, ЧМ очень помогает в трансферах"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ отметил, что чемпионат мира-2018 помог команде при трансферных переговорах. Этим летом красно-зеленые арендовали Гжегожа Крыховяка и подписали Бенедикта Хеведеса.

– Несомненно, ЧМ очень помогает в трансферах, - цитируют "Известия" Мещерякова. - Если бы тот же Крыховяк, который играл в составе сборной Польши, сам не увидел те условия, которые сейчас созданы в нашей стране, осуществить его переход было бы гораздо труднее. Менеджменту пришлось бы приложить гораздо больше усилий. А сейчас к нам приходят обученные игроки высокого уровня, которые способны сразу показывать хороший футбол. Гжегож тренировался всего неделю, но в дерби со "Спартаком" выигрывал практически все единоборства. Зная умение нашего тренера Юрия Семина находить игрокам место на поле, мы еще не раз удивимся тому, как заиграют футболисты, которые приходят в "Локомотив".