23:21 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "Ману нам нужен. Он врос в команду"

Обсудить
1

Председатель совета директоров "Локомотива"  Анатолий Мещеряков - победе над "Ростовом" в 11 туре РПЛ (2:1) и контракте Мануэла Фернандеша.

- Традиционно тяжело начинаем после перерыва, - сказал Мещеряков. - Этим определяется расслабленность, но молодцы, что собрались. Проявили характер.

- Как вы считаете, кризис преодолён?

- Кризиса у нас как такового не было. Это было эмоциональное опустошение после чемпионства, 13 человек играли на чемпионате мира. Сейчас все тренируются с задором, живут все вместе.

- Что с контрактом Фернандеша?

- Он заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду. (Ярослав Сусов)

Все о чемпионате России – здесь.

Локомотив - Ростов

 

Опрос

Как закончится матч 11-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...