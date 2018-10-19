Анатолий Мещеряков: "Ману нам нужен. Он врос в команду"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - победе над "Ростовом" в 11 туре РПЛ (2:1) и контракте Мануэла Фернандеша.

- Традиционно тяжело начинаем после перерыва, - сказал Мещеряков. - Этим определяется расслабленность, но молодцы, что собрались. Проявили характер.

- Как вы считаете, кризис преодолён?

- Кризиса у нас как такового не было. Это было эмоциональное опустошение после чемпионства, 13 человек играли на чемпионате мира. Сейчас все тренируются с задором, живут все вместе.

- Что с контрактом Фернандеша?

- Он заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду. (Ярослав Сусов)

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