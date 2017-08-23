Анатолий Мещеряков: "Эдер - достойный игрок за те деньги, в рамках которых "Локомотив" его арендовал"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что нападающий Эдер усилит атакующие действия команды. "Локомотив" арендовал автора золотого гола чемпионата Европы-2016 Эдера у "Лилля"​ до конца сезона с правом выкупа.

– Я считаю, что это достойный игрок за те деньги, в рамках которых мы его арендовали, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Эдер должен усилить наши позиции в нападении. Нуждались бы мы в Эдере без травмы Ари? Трудно сказать. В любом случае мы смотрим усиления по каждым позициям, и это был один из вариантов, который мы рассматривали.