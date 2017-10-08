Анатолий Бышовец: "Сарсания создавал команды, его уход - большая потеря"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил соболезнования по поводу смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании​, который скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Специалист отметил отличное понимание игры и человеческие качества функционера.

– Костя играл в футбол, потом стал агентом, он отлично понимал футбол, разбирался в нем, – отметил Бышовец. – Его видение игры плюс хорошие человеческие качества, его порядочность и огромная любовь к футболу позволяли создавать прекрасные команды. Как агент он давал путь многим футболистам, как спортивный директор – создавал команды, в том числе и нынешний "Зенит". Я выражаю соболезнования родным и близким Константина. Его ухода – большая потеря для нашего футбола. (Сергей ЕГОРОВ)

Прощай, Костя // "Покойся с миром, директор..."

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