Анатолий Бышовец: "Победа в дерби может примирить Слуцкого с болельщиками"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ рассказал, что во время работы в "Локомотиве" оказывался в ситуации, в которой сейчас находится главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. По словам специалиста, это негативным образом влияет на обстановку вокруг команды.

– Накануне дерби обострилась ситуация у Слуцкого. Правы ли болельщики в своей критике Леонида Викторовича?

– Слуцкий это уже проходил не раз. Опыт есть. Единственное средство – надо побеждать, это издержки профессии.

– В ЦСКА посчитали баннеры с критикой Слуцкого ударом в спину.

– Я в "Локомотиве" пережил нечто подобное. Это, конечно, влияет больше на обстановку вокруг команды, создает отрицательный фон. И психологически, по результату и качеству игры, "Спартак" подходит фаворитом. У ЦСКА есть проблемы в управлении командой. Надо обязательно побеждать. Может быть, победа в дерби приведет к примирению с болельщиками. Будет результат – все придут к дереву успеха.

– Как бы вы философски подошли к оценке положения Слуцкого?

– На каком-то этапе у него все получалось очень хорошо, восходящая вертикаль. Это создало фон благополучия, превращения его в идола ЦСКА. У Сталина есть хорошее выражение: "Головокружение от успехов", когда человек теряет самооценку. Но точнее такой афоризм: "Нет абсолютного счастья, покоя и постоянной удачи, а тот, кто об этом мечтает, тот себя только дурачит". Мне не хочется, чтобы это прозвучало обидно для Слуцкого. Просто нет ничего страшнее самообмана.