Анатолий Бышовец: "Нет никаких сомнений, что "Зениту" со "Спартаком" будет непросто"

Экс-тренер "Зенита" Анатолий Бышовец отметил, что у сине-бело-голубых в последнее время возникают проблемы в матчах с топ-клубами. По его словам, питерцам будет непросто в матче 18-го тура против "Спартака".

– Крупная победа над "Тосно" должна раскрепостить "Зенит", но она точно не решит всех его проблем, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Все-таки соперник сине-бело-голубых из Ленинградской области — не столь грозный оппонент. А вот в играх с топ-клубами у "Зенита" в последнее время проблемы. Можно вспомнить и матч с ЦСКА (0:0), и противостояние с "Локомотивом" (3:0). Так что нет никаких сомнений, что со "Спартаком" им будет непросто.

Столь серьезная ротация "Зенита" в Лиге Европы говорит о том, насколько важен для них матч со "Спартаком". В этом плане у петербуржцев будет определенное преимущество. Красно-белых же ждет очень сложный отрезок в концовке года. Им предстоит и сложнейший выезд в Англию, и дерби с ЦСКА. Так что москвичам каким-то образом придется разделить остаток сил на всю дистанцию. Это определенно может сказаться и на игре с "Зенитом".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили 5:1.