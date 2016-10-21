"Амкар" рассматривает предложение "Лацио" по Селихову

"Амкар" рассматривает предложение от "Лацио" о покупке вратаря Александра Селихова. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин. 22-летний голкипер, выступающий за "Амкар" с 2014 года, в нынешнем сезоне провел все 10 матчей в премьер-лиге, пропустил 5 мячей, при этом отыграв семь "сухих" матчей. Добавим, что ранее "СЭ" сообщал об интересе к вратарю со стороны "Зенита" и "Спартака".

- "Лацио" интересуется Селиховым. Мы рассматриваем это предложение, но пока никакой конкретики. Мы можем расстаться с любым из наших футболистов, вопрос цены, - цитирует "Р-Спорт" Резвухина. - 7 миллионов евро? Вот эту цифру не могу прокомментировать. Не понимаю, откуда она взялась.