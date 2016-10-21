09:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" рассматривает предложение "Лацио" по Селихову

0
0
0
4

 

 
Александр СЕЛИХОВ.Селихов: почему "Зенит", а не "Спартак". Что даст питерцам этот трансфер

 

"Амкар" рассматривает предложение от "Лацио" о покупке вратаря Александра Селихова. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин. 22-летний голкипер, выступающий за "Амкар" с 2014 года, в нынешнем сезоне провел все 10 матчей в премьер-лиге, пропустил 5 мячей, при этом отыграв семь "сухих" матчей. Добавим, что ранее "СЭ" сообщал об интересе к вратарю со стороны "Зенита" и  "Спартака".

- "Лацио" интересуется Селиховым. Мы рассматриваем это предложение, но пока никакой конкретики. Мы можем расстаться с любым из наших футболистов, вопрос цены, - цитирует "Р-Спорт" Резвухина. - 7 миллионов евро? Вот эту цифру не могу прокомментировать. Не понимаю, откуда она взялась.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161021/1111098627.html

0
0
0
4

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Trezvy

Может, просто цену набивают для продажи подороже своим?

10:43

BoRussia

Оо боже да не будет он там в основе играть

10:33

HONESTO

Иди в Лацио!!!Дальше выше

10:20

blue-white!

Зениту 7, деньги-то дармовые, а Лацио максимум 2!)))

10:11

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ