09:32 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" попросил КДК РФС отменить удаление Огуде

2

"Амкар" на своем официальном сайте сообщил, что клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить вторую желтую карточку, показанную полузащитнику пермяков Фегору Огуде в матче 22-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:2).Заседание комитета состоится в среду, 14 марта.

Напомним, после 22 туров "Амкар" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 22 очка. В активе туляков, которые располагаются на 7-й строчке, 31 очко.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/32879/

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ValeraK

Если не отменят, то это будет расовая дискриминация и бойкот ЧМ. Так что КДК не КДК, а прогнуться надо)

10:35

alex-ls

вообще-то он получил прямую красную лол

09:57

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!