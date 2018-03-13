"Амкар" попросил КДК РФС отменить удаление Огуде

"Амкар" на своем официальном сайте сообщил, что клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить вторую желтую карточку, показанную полузащитнику пермяков Фегору Огуде в матче 22-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:2).Заседание комитета состоится в среду, 14 марта.

Напомним, после 22 туров "Амкар" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 22 очка. В активе туляков, которые располагаются на 7-й строчке, 31 очко.