17:49 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" не забил "Уфе" с пенальти

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"Амкар" не смог забить "Уфе" в матче 5-го тура чемпионата России. Пермскому клубу предоставилась возможность забить первый мяч в сезоне с пенальти, однако Дарко Бодул попал в штангу.

Напомним, что "Амкар" не забил ни одного гола в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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dintos

Что за шлак набрал Амкар?Четыре тура не могут гол забить.А человеку с такой фамилией бить пенальти вообще нельзя доверять.А если серьёзно,здравствуй,первая лига...

18:22

Valdemarson

КарбАмид.

18:06

Шуваловец

кто-то проклял аммиак и карбомид

17:52