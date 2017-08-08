"Амкар" не забил "Уфе" с пенальти

"Амкар" не смог забить "Уфе" в матче 5-го тура чемпионата России. Пермскому клубу предоставилась возможность забить первый мяч в сезоне с пенальти, однако Дарко Бодул попал в штангу.

Напомним, что "Амкар" не забил ни одного гола в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"