"Амкар" не забил "Уфе" с пенальти

"Амкар" не смог забить "Уфе" в матче 5-го тура чемпионата России. Пермскому клубу предоставилась возможность забить первый мяч в сезоне с пенальти, однако Дарко Бодул попал в штангу.
Напомним, что "Амкар" не забил ни одного гола в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице.
dintos
Что за шлак набрал Амкар?Четыре тура не могут гол забить.А человеку с такой фамилией бить пенальти вообще нельзя доверять.А если серьёзно,здравствуй,первая лига...
18:22
Valdemarson
КарбАмид.
18:06
Шуваловец
кто-то проклял аммиак и карбомид
17:52